Lani brez medletnega padca nočitev le turistične kmetije z nastanitvijo

Ljubljana, 11. marca - Turizem v Sloveniji je bil po letih rasti lani zaradi epidemije covida-19 zelo okrnjen. Število nočitev turistov je doseglo 58 odstotkov vrednosti iz 2019, pa še to v veliki meri zaradi poletne dinamike in zahvaljujoč domačim gostom, je strnil statistični urad. Med ponudniki so rezultate iz 2019 ohranile le turistične kmetije z nastanitvijo.