Banke januarja na račun sproščanja oslabitev in rezervacij z višjim dobičkom

Ljubljana, 11. marca - Banke v Sloveniji so januarja ustvarile 21,6 milijona evrov dobička pred davki, kar je 40 odstotkov več kot januarja lani. Ob negativni rasti neto dohodka je k temu prispevalo predvsem sproščanje oslabitev in rezervacij. Banke so jih januarja sprostile prvič po februarju 2020, in sicer v višini pet milijonov evrov.