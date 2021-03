V sredo potrdili 860 okužb z novim koronavirusom, umrlo deset covidnih bolnikov

Ljubljana, 11. marca - V Sloveniji so v sredo opravili 5786 PCR testov in potrdili 860 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 14,9 odstotka, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb pa 705, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 453 covidnih bolnikov, 90 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 51 oseb, deset jih je umrlo.