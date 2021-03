V Areju Bucikova, Hrovatova in Slokarjeva, v Kranjski Gori Kranjec in Hadalin

Ljubljana, 11. marca - Pred finalom sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju so na sporedu le še štiri tekme. V Areju sta na sporedu ženski slalomski preizkušnji s tremi slovenskimi predstavnicami Ano Bucik, Andrejo Slokar in Meto Hrovat. Kranjska Gora pa bo gostila že 60. tekmovanje za pokal Vitranc z glavnima slovenskima adutoma Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom.