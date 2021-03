V Bistri na ogled razstava o slovenski tehniki za šport

Bistra, 11. marca - V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) v Bistri bo do 31. decembra 2021 na ogled razstava Tehnika za šport, ki predstavlja presek slovenskih športnih proizvajalcev za dejavnosti na kopnem, v zraku in vodi. Razstavo, ki so jo zaradi koronske epidemije lani odprli le virtualno, si je zdaj mogoče ogledati tudi v živo, so sporočili iz TMS.