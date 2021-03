IMI: V vzorcih konec februarja južnoafriška različica pri osmih osebah

Ljubljana, 11. marca - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete potrdil južnoafriško različico novega koronavirusa pri osmih osebah, ki so jim potrdili okužbo v zadnjem tednu februarja. Sedem jih nima jasne epidemiološke anamneze za vnos iz tujine, ena pa je pripotovala iz Tanzanije. Na inštitutu so doslej potrdili angleško različico pri 160 osebah.