Na kmetijskem ministrstvu ponovno opozarjajo na afriško prašičjo kugo pri divjih prašičih

Ljubljana, 11. marca - Na ministrstvu za kmetijstvo so znova opozorili na afriško prašičjo kugo pri divjih prašičih pri nas. Spomnili so, da za celotno ozemlje Slovenije velja sklep o visoki stopnji ogroženosti, katerega namen je izvajanje ukrepov za zgodnje odkrivanje bolezni in ukrepov za preprečevanje njenega širjenja.