Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 11. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Po poročanju tujih agencij je na trgu nekoliko popustil strah zaradi inflacije, vlagatelji pa se tako osredotočajo na gospodarsko okrevanje in napredek v boju s pandemijo covida-19. Oči so uprte tudi v današnjo sejo sveta Evropske centralne banke (ECB).