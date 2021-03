V Mariboru manjši shod proti ukrepom zoper covid-19

Maribor, 11. marca - Na Trgu Leona Štuklja v Mariboru se je danes popoldne zbralo nekaj deset ljudi in tako po besedah enega od udeležencev izrazilo nasprotovanje ukrepom, ki so bili v državi sprejeti v okviru epidemije novega koronavirusa. Dogajanje so spremljali policisti, ki so popisali nekaj ljudi.