FAZ o svobodi slovenskih medijev pod premierjem Janšo (10. 3.)

Frankfurt, 11. marca - Nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v luči sredine razprave o položaju medijev v Sloveniji v Evropskem parlamentu v članku na svoji spletni strani piše o tem, kako svobodni so mediji pod slovenskim premierjem Janezom Janšo. Med drugim govori o sporu med premierjem in STA ter o tem, da so mediji v Sloveniji pretežno levo-liberalni.