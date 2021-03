Kralji so se tokrat znesli nad racmani

Anaheim, 11. marca - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik najmočnejše lige na svetu Anže Kopitar, so še drugo zaporedno tekmo odigrali pri mestnih tekmecih Anaheim Ducks. Potem ko so prvo izgubili po podaljšku, so tokrat slavili visoko zmago s 5:1. Z enim zadetkom za vodstvo kraljev z 2:0 v drugi tretjini se je izkazal tudi Kopitar.