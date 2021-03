Trump v sporu z republikansko stranko glede političnih donacij

Washington, 11. marca - Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je sprl z republikansko stranko glede zbiranja denarja za politične kampanje in zahteval, da stranka preneha z uporabo njegovega imena in podob. Svoje podpornike je tudi pozval, naj denar za vse republikanske kandidate nakažejo njegovemu odboru za politično akcijo (Pac) in ne stranki in njenim odborom.