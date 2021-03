Newyorške borze končale mešano, Dow z rekordom

New York, 10. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Indeks Dow Jones je končal z novim rekordom, potem ko je kongres sprejel stimulativni paket za boj proti pandemiji koronavirusa in pomoč gospodarstvu ter Američanom v vrednosti 1900 milijard dolarjev. Zakon bo predsednik Joe Biden svečano podpisal v petek.