Favoriti četrtfinala 1. DOL za moške uspešni že v gosteh

Ljubljana, 10. marca - Prve tekme četrtfinala 1. DOL za ženske niso postregle s presenečenji, favorizirane ekipe so bile uspešne že v gosteh in so na dobri poti, da se že po dveh tekmah uvrstijo v polfinale. Igralci Merkur Maribora in ACH Volleyja se v Novem mestu in v Hočah niso niti dobro oznojili, nekoliko več dela so imeli Kamničani in Kanalci.