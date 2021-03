Nočna omejitev gibanja ostaja, odločanje o tem v naslednjih 14 dneh

Ljubljana, 10. marca - Strokovna skupina za covid-19 zaradi obsega epidemije ni sledila predlogu ministra za notranje zadeve za skrajšanje omejitve gibanja ponoči, so sporočili po današnji seji vlade. Zato ta ostaja nespremenjena med 21. in 6. uro zjutraj. Bodo pa o tem znova odločali v naslednjih 14 dneh, so napovedali. Vlada je podaljšala tudi večino drugih omejitev.