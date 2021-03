Favoritinje potrebovale nekaj časa za ogrevanje motorja

Ljubljana, 10. marca - Napovedi, da se bodo GEN-I Volleyju v polfinalu 1. DOL za ženske priključili Calcit Volley, Nova KBM Branik in Sip Šempeter, so blizu uresničitve. Favorizirane ekipe so dobile že prve tekme četrtfinala v gosteh, so pa prav vse potrebovale nekaj časa, da so ogrele svoje motorje, Kamničanke in Mariborčanke so na Obali celo izgubile prvi niz.