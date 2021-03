City spet na zmagoviti poti

London, 10. marca - Nogometaši Manchester Cityja so se po porazu na mestnem derbiju proti Unitedu minuli vikend hitro vrnili na zmagovito pot. Danes so namreč v vnaprej odigranem dvoboju 33. kroga angleške lige na domačem igrišču s 5:2 (3:1) premagali Southampton in prednost pred najbližjimi zasledovalci spet povečali na 14 točk.