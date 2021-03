Novakova zavrnila ugibanja o ustanavljanju svoje stranke in se kritično odzvala na napade nanjo

Ljubljana, 10. marca - Evropska poslanka iz vrst NSi Ljudmila Novak trdi, da svoje stranke ne ustanavlja, ker je preveč garala za ohranitev krščanske demokracije v Sloveniji. Jo pa "zelo žalosti, da so mnogi kristjani del črede, ki naseda takšnim manipulacijam in slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat, ne kristjan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar".