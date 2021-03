Mrakova in Macarolova po tretjem dnevu SP na 18. mestu

Lajes, 10. marca - Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po tretjem dnevu svetovnega prvenstva v Vilamouri na Portugalskem na 18. mestu in sta pridobili dve mesti. V prvi regati dneva sta bili 12., v drugi pa osmi in imata 76 točk. Od desetega mesta, ki kot zadnje vodi v sobotno regato za medalje, ju loči 15 točk.