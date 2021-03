V Celju po dobavi dodatnih testov brezplačno testiranje že od četrtka

Celje, 10. marca - Prostovoljno in brezplačno testiranje na okužbo z novim koronavirusom bo v dvorani Golovec v Celju ponovno potekalo od četrtka. V celjskem zdravstvenem domu so po današnji prekinitvi testiranja zaradi zamude pri dobavi hitrih testov namreč danes uspeli zagotoviti nabavo dodatnih 5000 testov, so sporočili iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje.