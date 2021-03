Egiptovskega vohuna v Nemčiji obsodili na pogojno zaporno kazen

Berlin, 10. marca - V Nemčiji so moškega, ki je vohunil za Egipt, medtem ko je delal v službi za stike z javnostjo kanclerke Angele Merkel, obsodili na pogojno zaporno kazen v višini enega leta in devet mesecev, je danes sporočilo deželno prizivno sodišče v Berlinu. Obdolženec je priznal krivdo, so navedli.