Evropske poslance skrbi položaj medijev v Sloveniji, svarijo pred neukrepanjem EU

Bruselj, 10. marca - Številni evropski poslanci iz vrst socialdemokratov, liberalcev in zelenih so danes izrazili zaskrbljenost zaradi položaja medijev, predvsem STA, v Sloveniji in opozorili na nevarnost neukrepanja EU. V desnosredinski EPP Slovenije v glavnem niso omenjali, sta pa Romana Tomc in Franc Bogovič stopila v bran vladi.