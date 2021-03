Društvo poslancev 90 o razvojnih priložnostih Slovenije

Ljubljana, 10. marca - Društvo poslancev 90 je danes organiziralo prvega v vrsti posvetov o razvojnih priložnostih Slovenije, ki jih namerava izvesti v letu, ko naša država praznuje 30 let. Z gostom, ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem, so bile sogovornikom najbolj zanimive teme s področja cestnih in železniških povezav.