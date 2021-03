V Srbiji digitalna potrdila o cepljenju proti covidu-19

Beograd, 10. marca - V Srbiji so pripravili digitalna potrdila o cepljenju proti covidu-19, kar bo srbskim državljanom omogočilo lažje gibanje in potovanje izven države, je danes sporočila srbska ministrica za trgovino, turizem in telekomunikacije Tatjana Matić. Pogovori o medsebojnem priznavanju tovrstnih potrdil naj bi zanimali več držav, tudi Slovenijo.