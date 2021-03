Odbor DZ o morebitnih dodatnih ukrepih za pomoč gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 10. marca - Odbor DZ za gospodarstvo je danes razpravljal o ukrepih za pomoč gostinstvu in turizmu v epidemiji. Koalicija je poudarjala ustreznost ukrepanja v danih možnostih, opozicija se je spraševala o učinkovitosti in pravočasnosti. Predstavniki panoge so pozvali k dodatnim, prilagojenim ukrepom.