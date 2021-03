Ljubljanska borza: Delnice Cinkarne Celje preprečile večji padec indeksa

Ljubljana, 10. marca - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 924.673 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke, ki so se pocenile za 0,84 odstotka. Indeks SBI TOP je izgubil 0,66 odstotka, med delnicami pa so največ pridobile delnice Cinkarne Celje, ki je danes poročala o poslovnih rezultatih lanskega leta.