Nemci letos načrtujejo zlasti potovanja z avtomobilom

Ljubljana, 10. marca - Slovenija se na turistični borzi ITB Berlin Now predstavlja kot destinacija s trajnostnimi, atraktivnimi in varnimi doživetji. S tem želi še posebej nagovoriti Nemce, ki si vse bolj želijo narave in aktivnosti na prostem. Ankete kažejo, da želi letos potovati več kot 70 odstotkov prebivalcev Nemčije, od tega 70 odstotkov z avtomobilom.