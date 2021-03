Mariborska ZPM uvaja tudi telefonsko pomoč staršem

Maribor, 10. marca - Zveza prijateljev mladine Maribor je zaradi vse pogostejšega pojava napetih družinskih odnosov med epidemijo ob Telefonu za otroke in mladostnike (TOM) uvedla še posebno Linijo za Očete in Mame (LOM). Ta je namenjena vsem staršem, ki jih muči kakršnokoli vprašanje s področja vzgoje ter odnosov med starši in otroki ter v družini nasploh.