Združenje občin s Černačem o črpanju evropskih sredstev

Ljubljana, 10. marca - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji seji gostilo ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Černača. Med drugim so govorili o pripravi dokumentov za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost ter iz večletnega finančnega okvirja. Černač jim je predstavil tudi mehanizem ReactEU.