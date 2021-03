V podporo dijakom tudi člani akademske skupnosti Univerze v Mariboru

Maribor, 10. marca - Člani akademske skupnosti Univerze v Mariboru so izrazili podporo dijakom v prizadevanjih za vrnitev v šole ter ostro obsodili kazenske ukrepe, ki so jim bili ti posledično deležni. "Dolžnost in odgovornost vseh nas je poskrbeti za zdrav celostni razvoj mladostnikov in jim omogočiti pridobivanje kakovostnega znanja," so zapisali.