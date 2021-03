20-letnik vrstniku posodil lovsko puško

Dravograd, 10. marca - Dravograjski policisti so ob koncu tedna obravnavali 20-letnega voznika, v avtomobilu katerega so odkrili lovsko puško in strelivo. Ugotovili so, da nima orožne listine in mu orožje zasegli. V nadaljevanju so ugotovili, da mu ga je posodil vrstnik, prav tako 20-letni moški. Zoper oba so policisti uvedli postopek o prekršku, so sporočili s PU Celje.