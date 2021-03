Raziskava: Britanska različica novega koronavirusa veliko bolj smrtonosna in nalezljiva

London, 10. marca - Britanska različica novega koronavirusa je po ugotovitvah britanskih raziskovalcev veliko bolj smrtonosna kot prejšnja prevladujoča različica, in sicer za od 30 do sto odstotkov, in hkrati za 40 do 70 odstotkov bolj nalezljiva. Rezultate raziskave so objavili danes v britanski medicinski reviji British Medical Journal.