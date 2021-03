Gledališča v novi realnosti osiromašena za stik z gledalci in večdimenzionalnost predstave

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 14. marca - Gledalci so bili nad spletnimi predstavami sprva navdušeni, v zadnjem času pa je zaslediti upad zanimanja. Po besedah ravnatelja ljubljanske Drame Igorja Samoborja je oboje - tako začetni spletni bum kot trenuten trend - razumljivo in pričakovano. O izkušnji igranja v novih razmerah sta za STA spregovorila Polona Juh in Primož Bezjak.