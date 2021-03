Bruselj, 10. marca - Stalni poskusi spodkopavanja vzdržnega financiranja in neodvisnosti STA ter pogosti verbalni napadi na novinarje v Sloveniji so razlog za resno zaskrbljenost, je danes izpostavila podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova v razpravi o svobodi medijev v Sloveniji na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.