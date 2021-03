Slovenski igralci neuspešni med dvojicami

Guadalajara, 10. marca - Slovenske teniške igralke so na turnirjih WTA v Guadalajari in Dubaju končale nastope med dvojicami. Potem ko je v torek dvoboj izgubila Tamara Zidanšek, sta se danes v Mehiki poslovili še Dalila Jakupovič in Kaja Juvan, medtem ko je Andreja Klepač izgubila v drugem krogu v ZAE. Na turnirju ATP v Dohi pa je med dvojicami izpadel tudi Blaž Rola.