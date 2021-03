EIB: Za Evropejce najmočnejše orožje v boju s podnebnimi spremembami sprememba navad

Luxembourg, 10. marca - Evropejci so prepričani, da je najučinkovitejši ukrep v boju s podnebnimi spremembami sprememba navad, medtem ko Američani in Kitajci nekoliko bolj zaupajo v tehnološke inovacije, kaže raziskava Evropske investicijske banke (EIB). Na vseh celinah so medtem enotni, da bodo med sektorji ključne spremembe v energetiki.