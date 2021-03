Poslovanje zdravstvenih zavodov lani v zelenih številkah

Ljubljana, 10. marca - Zdravstveni zavodi so minulo poslovno leto sklenili v zelenih številkah, k čemur so precej prispevala sredstva, zagotovljena z interventno zakonodajo. Ob tem v Združenju zdravstveno zavodov Slovenije ocenjujejo, da so lanski poslovni rezultati dobra osnova za nadaljnje delovanje zavodov, a da še ne zagotavljajo dolgoročne stabilnosti.