Odbor za delo za sprejem pripravil spremembe pri zaposlovanju in delu tujcev

Ljubljana, 10. marca - Parlamentarni odbor za delo je danes za sprejem pripravil vladni predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Ta želi s prenosom pravil EU olajšati zaposlovanje tujcev, ki so v Sloveniji doštudirali ali opravljali naloge raziskovalcev, in odpraviti določene pomanjkljivosti pri zaposlovanju tujcev.