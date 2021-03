Lenarški VDC Polž s pomočjo projekta do centra lokalne ponudbe

Lenart, 10. marca - Varstveno delovni center Polž Maribor zaključuje triletni projekt v sklopu evropsko financirane operacije razvoja centrov lokalne ponudbe. Projekt so decembra 2018 začeli v sodelovanju z Razvojno agencijo Slovenske gorice in LAS Ovtar in z njuno pomočjo odprli center v središču Lenarta. Program se bo zaključil konec marca, center pa ostaja.