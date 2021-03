Za Svizu za soglasje med sindikati in vlado o temeljnih vprašanjih sprememb plačnega sistema

Ljubljana, 10. marca - V šolskem sindikatu Sviz pričakujejo, da bodo v pogajanjih o napovedani prenovi plačnega sistema socialni partnerji enakopravni in da bo vlada spoštovala že podpisane dogovore. Vztrajali bodo tudi pri pisni zavezi vlade, da bo o temeljnih vprašanjih sprememb doseženo soglasje med reprezentativnimi sindikati in vlado, so sporočili iz sindikata.