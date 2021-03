Na Hrvaškem danes največ novih okužb od sredine januarja

Zagreb, 10. marca - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 7499 testih potrdili 962 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrli so štirje bolniki s covidom-19, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. V sosednji državi je danes objavljeno število na novo okuženih najvišje od 12. januarja, ko so zabeležili 980 novih okužb.