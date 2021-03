Francija začela prve vojaške vaje v vesolju

Pariz, 10. marca - Francija je ta teden začela s prvimi vojaškimi vesoljskimi vaji v vesolju, s katerimi naj bi preverila svojo sposobnost za obrambo svojih satelitov v času, ko se v zemeljski orbiti povečuje tekma svetovnih sil. Na vajah, ki so se začele v ponedeljek in bodo potekale do petka, sodelujejo tudi ZDA in Nemčija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.