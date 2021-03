Umrl je filmski montažer Andrija Zafranović

Ljubljana, 10. marca - V Pragi je umrl Andrija Zafranović, ki je veljal za enega najpomembnejših filmskih montažerjev na območju nekdanje Jugoslavije in širše, so sporočili iz SFC. V njegovo filmografijo je zapisanih več kot 100 filmov in televizijskih del, ki jih je montiral v Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Sarajevu, Istanbulu, Parizu, Pragi, Münchnu in na Dunaju.