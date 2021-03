Okoljevarstveniki Greenpeacea s padali na sedežu ECB opozarjali na politiko uničevanja podnebja

Frankfurt, 10. marca - Aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace so danes s padali pristali na sedežu Evropske centralne banke (ECB) v Frankfurtu. Z akcijo so želeli opozoriti na škodljivo denarno politiko ECB, ki s svojim delovanjem spodbuja uničevanje podnebja. Nad vhod v stavbo so obesili 12-metrski transparent z napisom Ustavite podporo uničevalcem podnebja.