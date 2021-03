Priznanje za poslovno odličnost Zdravstvenemu domu Ptuj

Ljubljana, 10. marca - Zdravstveni dom Ptuj je letošnji prejemnik priznanja RS za poslovno odličnost in mednarodnega certifikata odličnosti EFQM s petimi zvezdicami, je razkril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. V agenciji Spirit Slovenija so izpostavili, da je nagrajenec organizacijsko in strokovno lahko zgled tako domačim kot tujim zdravstvenim organizacijam.