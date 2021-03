Drugi tir bo med Divačo in Črnim Kalom gradil Kolektor CPG

Ljubljana, 10. marca - Konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca Kolektor CPG bo gradil drugi tir med Divačo in Črnim Kalom, so danes sporočili iz projektne družbe 2TDK. Za omenjen odsek je ponudbo oddal tudi avstrijski Strabag, a je bila ta višja od Kolektorjeve. Slednji je obenem edini, ki je ponudbo oddal še za dela med Črnim Kalom in Koprom.