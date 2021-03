V Narodni galeriji razstava del baročnega slikarja Fortunata Berganta

Ljubljana, 11. marca - V Narodni galeriji je od danes na ogled razstava, posvečena baročnemu slikarju Fortunatu Bergantu. Pripravili so jo ob 300. obletnici umetnikovega rojstva in 70 let po zadnji pregledni razstavi njegovega slikarstva. Združuje približno 40 Bergantovih del ter del njegovih sopotnikov in umetnikov naslednje generacije. Na ogled bo do 30. maja.