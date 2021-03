V Berlin po novo presenečenje

Ljubljana, 10. marca - Slovenski rokometaši so v generalki za olimpijski kvalifikacijski turnir, ki bo od petka do nedelje v Berlinu, v torek v Celju na kolena položili Poljake, konec tega tedna pa si bodo proti Alžircem, Nemcem in Švedom skušali izboriti svoj četrti nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.