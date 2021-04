30 let Slovenije: Naložbe v raziskave in razvoj so se povečale

Ljubljana, 3. aprila - Slovenija je v zadnjih 25 letih za raziskave in razvoj namenjala od okoli 1,3 do okoli 2,6 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Največ je glede na razpoložljive podatke Eurostata za to namenila leta 2013, ko so izdatki znašali 2,6 odstotka BDP oz. 935 milijonov evrov. V zadnjih letih je po izdatkih za ta namen pod povprečjem EU.