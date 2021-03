Dom upokojencev Gradišče nad Prvačino pridobil denar za dnevni center starejših

Prvačina, 11. marca - Dom upokojencev Gradišče nad Prvačino je tik pred zaključkom energetske prenove stavbe, po besedah direktorja Silvana Gregoriča naj bi bila zaključena do poletja. Obenem pa pripravljajo projektno dokumentacijo in razpis za izvajalca del, saj načrtujejo prizidek z dnevnim centrom starejših in začasnimi namestitvami za starejše.